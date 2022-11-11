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В Харьковской области интернет-агитатор поддерживал россиян

Общество 12:40   11.11.2022
Оксана Якушко
В Харьковской области интернет-агитатор поддерживал россиян

Житель Краснограда создал пропагандистский веб-сайт и поддерживал спецоперацию, сообщила прокуратура Харьковской области.

В октябре 42-летний житель Краснограда согласился по заказу россиян создать пропагандистский сайт, установило следствие.

Интернет-агитатор распространял на этом сайте материалы в поддержку так называемой «специальной военной операции» и  разжигал национальную рознь с помощью антиукраинского контента.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении 42-летнему мужчине по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 12:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Краснограда создал пропагандистский веб-сайт и поддерживал спецоперацию, сообщила прокуратура Харьковской области.".