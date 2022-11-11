В Харьковской области интернет-агитатор поддерживал россиян
Житель Краснограда создал пропагандистский веб-сайт и поддерживал спецоперацию, сообщила прокуратура Харьковской области.
В октябре 42-летний житель Краснограда согласился по заказу россиян создать пропагандистский сайт, установило следствие.
Интернет-агитатор распространял на этом сайте материалы в поддержку так называемой «специальной военной операции» и разжигал национальную рознь с помощью антиукраинского контента.
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении 42-летнему мужчине по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 12:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Краснограда создал пропагандистский веб-сайт и поддерживал спецоперацию, сообщила прокуратура Харьковской области.".