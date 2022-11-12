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«Большая часть семейного бюджета шла на оружие» — снайпер Харьковской ТрО

Интервью 20:33   12.11.2022
Оксана Горун
«Большая часть семейного бюджета шла на оружие» — снайпер Харьковской ТрО

Снайпер (или как он сам себя называет — марксмен) 127-й отдельной бригады ТрО Харькова Арчи рассказал о том, как готовился к полномасштабной войне с РФ, и что делали воины теробороны 24 февраля.

Видеоинтервью с защитником Харьковщины опубликовала пресс-служба Отдельной бригады ТрО Харькова. Арчи — не военный, до войны у него была вполне гражданская профессия. Но с самого детства была тяга к оружию. У мужчины — выходца из семьи военнослужащих — были даже мысли стать военным или хотя бы отслужить «срочку». Но не сложилось. Однако с началом российской агрессии в мае 2015 года он получил повестку на сборы первых отрядов Харьковской теробороны. И с тех пор стал постоянным участником сборов.

«С 2015 года все было понятно: что на Донбассе, на Крыму, на Луганской области они не остановятся. Граница у нас близко, для нас это было ожидаемо, в частности для меня. Знакомые, конечно, странно смотрели, потому что большая часть семейного бюджета шла на оружие, на патроны, на снаряжение. То есть кто-то так воспринимал, как легкую придурь», — поделился Арчи.

В 2021 году, когда начали формировать 113-ю бригаду ТрО, будущий снайпер подписал контракт резервиста.

«К тому, что произошло 24 числа, был готов. За два месяца до событий уже активно занимались подготовкой, подзабили на работу. Все наличные средства – даже то, что было на кредитках — поснимали, закупились патронами, докупили горючки, все необходимое. Накануне знакомый внедорожник купил, мы его пригнали из Ровно, наверное, дней за 10 до войны», — вспоминает воин теробороны.

Утром 24 февраля, как и все харьковчане, Арчи проснулся от звуков «прилетов» — и (в отличие от многих, для кого это было неожиданностью) сразу понял, что происходит. Уже через полчаса ему позвонили из части.

Арчи - марксмен 127 бригады ТрО Харькова

«Дособирали то, что не было собрано, по баулам, открыли сейф, взяли оружие. Тогда еще в «граждане» выходили, потому что обстановка была непонятная. То есть сбрую в баулы закинули, стволы — поближе к себе. За мной заехал знакомый, наверное, в начале седьмого. Мы погрузились, поехали на Клочки – на точку, где договорились, с ребятами, что соберемся», — рассказал о дальнейших событиях тероборонец.

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На месте прибывшие из собственных запасов довооружили и «приодели» тех воинов ТрО, которые были хуже экипированы.

«У нас были бронежилеты, плитоноски – то, что годами собиралось под тренировки, в принципе, получилось нормально «приодеть» всех ребят, которые собирались и стволов даже хватало», — говорит Арчи.

127 бригада ТрО Харькова

В часть 24 февраля собравшиеся так и не попали — на въезде в ворота их встретил командир — нынешним замкомбрига 127 Отдельной бригады ТрО позывной «Ярик» и тут же определил им задачу.

«Выдвинулись на задачу, расположились. Я расчехлил винтовку свою, мне сказали, в какой сектор работать, и это, наверное, был первый момент за два дня, когда я почувствовал себя абсолютно спокойно. У меня больше не было чувства неопределенности – того, что что-то непонятное. Есть задача – есть винтовка, у меня есть полное право открывать огонь по противнику. Девушка моя на тот момент тоже рядом была», — описал первый день защиты Харькова воин теробороны.

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    • Сейчас Арчи выполняет задачи марксмена в своей бригаде.

    «Снайпером себя не считаю. Это скорее работа марксмена. Потому что я знаю ребят, которые специалисты, снайпера, мне до них еще далеко, но научусь. Марксмен от снайпера отличается тем, что снайпера – это зачастую выход, подбор позиции, длительная лежка, конкретная задача. Марксмен работает в составе пехотного подразделения – на прикрытии. Специфика такая, что нет возможности тихонечко зайти, залечь, ждать, когда появится противник. Зачастую приходилось работать с ходу – с машины. Выгрузились, рассыпались», — объясняет воин.

    Снайпер на позиции

     

    Стандартная дистанция, с которой стреляет Арчи, — от 500 метров до километра. Но порой приходится работать на большем расстоянии.

    «Обзавелся винтовкой посерьезнее, потому что задачи уже под 1300- 1500 метров», — говорит тероборонец.

    Снайперская винтовка

    Гражданским, которые интересуются оружием, специалист рекомендует хорошо подумать, прежде чем делать такое приобретение.

    «Не рекомендую покупать оружие просто, чтобы оно стояло в сейфе. Потому что мы очень много видели на оккупированных территориях, где у людей были в сейфах охотничьи ружья, какие-то полуавтоматические карабины, они даже ими не воспользовались. Потом русня вскрывала эти сейфы, и смежники наши рассказывали, что после русни находили на позициях оружие гражданское, которое было оставлено на оккупированных территориях. Если берете себе оружие, отдавайте себе отчет, зачем оно вам нужно, что с ним нужно регулярно тренироваться, что это стоит денег. Также каждые три года разрешение продлевать. Это не для всех, но если кто-то решил для себя, что ему оружие нужно, это придется уделять серьезную долю бюджета семьи», — предупредил снайпер.

    После войны Арчи планирует остаться в Харькове — с оговоркой «если не будет совсем уж сложной экономической ситуации». Но точно для себя решил не жить в квартире — говорит, неудобно с кучей железа бегом спускаться с 4-го этажа. «Если все сложится удачно, где-нибудь в пригороде или в черте города частный дом. Хороший подвал, оружейная комната», — описывает свое видение послевоенной жизни снайпер, но пока не берется прогнозировать, когда такая жизнь наступит.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 20:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снайпер (или как он сам себя называет — марксмен) 127-й отдельной бригады ТрО Харькова Арчи рассказал о том, как готовился к полномасштабной войне с РФ, и что делали воины теробороны 24 февраля".