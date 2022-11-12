Генштаб зафиксировал 23 артобстрела на Слобожанском направлении
В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах на Слобожанском и Купянском направлениях.
«На Слобожанском направлении – зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Также продолжаются обстрелы и на Купянском направлении — там под ударом танков и всего спектра артиллерии оказались населенные пункты Берестовое и Кисловка.
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Информации о наступательных действиях врага в сводке Генштаба на 18:00 нет. Напомним, утром командование ВСУ проинформировало о попытках оккупантов атаковать в районе Купянска и Двуречной. Защитники Харьковщины отбили эти атаки. По словам воинов харьковской 92 ОМБр ситуация на линии фронта на Харьковщине (в той небольшой ее части, которая до сих пор остается оккупированной) напоминает мясорубку. Сюда российское командование стянуло массу техники и кинуло мобилизированных, которые плохо обучены и вооружены.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 18:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах на Слобожанском и Купянском направлениях".