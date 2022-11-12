Генштаб зафіксував 23 артобстріли на Слобожанському напрямку
У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
“На Слобожанському напрямку – зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення”, – повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також тривають обстріли й на Куп’янському напрямку – там під ударом танків та всього спектру артилерії опинилися населені пункти Берестове та Кислівка.
Читайте також: Харківщина зазнала удару, також обстріляно 6 населених пунктів – Генштаб
Інформації про наступальні дії ворога у зведенні Генштабу на 18:00 немає. Нагадаємо, вранці командування ЗСУ поінформувало про спроби окупантів атакувати в районі Куп’янська та Дворічної. Захисники Харківщини відбили ці атаки. За словами воїнів харківської 92 ОМБр, ситуація на лінії фронту на Харківщині (у тій невеликій її частині, яка досі залишається окупованою) нагадує м’ясорубку. Сюди російське командування стягнуло масу техніки та кинуло мобілізованих, які погано навчені та озброєні.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Генштаб зафіксував 23 артобстріли на Слобожанському напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 18:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли на Слобожанському та Куп’янському напрямках".