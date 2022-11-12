Генштаб зафіксував 23 артобстріли на Слобожанському напрямку

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

“На Слобожанському напрямку – зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення”, – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також тривають обстріли й на Куп’янському напрямку – там під ударом танків та всього спектру артилерії опинилися населені пункти Берестове та Кислівка.

Інформації про наступальні дії ворога у зведенні Генштабу на 18:00 немає. Нагадаємо, вранці командування ЗСУ поінформувало про спроби окупантів атакувати в районі Куп’янська та Дворічної. Захисники Харківщини відбили ці атаки. За словами воїнів харківської 92 ОМБр, ситуація на лінії фронту на Харківщині (у тій невеликій її частині, яка досі залишається окупованою) нагадує м’ясорубку. Сюди російське командування стягнуло масу техніки та кинуло мобілізованих, які погано навчені та озброєні.