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Первый снег и морозы прогнозируют в Харькове на следующей неделе

Общество 18:55   13.11.2022
Елена Нагорная
Первый снег и морозы прогнозируют в Харькове на следующей неделе

С понедельника в Харьковской области столбики термометров поползут вниз, и уже с четверга и ночные, и дневные температуры не будут превышать ноль градусов.

Об этом сообщается на сайтах прогноза погоды sinoptik.ua и gismeteo.ua. В частности, мокрый снег ожидается в Харькове в четверг и возможен в пятницу.

Зимний прогноз подтверждает и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, снегопады накроют Украину в среду-четверг — не повсеместно, но во многих районах.

«В среду-четверг температура воздуха начнет сезонное дальнейшее снижение, и во второй половине недели даже днем появятся «минусы» и будет выпадать мокрый снег», — пишет Диденко.

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Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что средняя зимняя температура в декабре-феврале ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов, вероятность длительных морозов в Украине минимальна, возможны существенные похолодания до пяти суток.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 18:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С понедельника в Харьковской области столбики термометров поползут вниз, и уже с четверга и ночные, и дневные температуры не будут превышать ноль градусов.".