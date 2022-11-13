Первый снег и морозы прогнозируют в Харькове на следующей неделе
С понедельника в Харьковской области столбики термометров поползут вниз, и уже с четверга и ночные, и дневные температуры не будут превышать ноль градусов.
Об этом сообщается на сайтах прогноза погоды sinoptik.ua и gismeteo.ua. В частности, мокрый снег ожидается в Харькове в четверг и возможен в пятницу.
Зимний прогноз подтверждает и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, снегопады накроют Украину в среду-четверг — не повсеместно, но во многих районах.
«В среду-четверг температура воздуха начнет сезонное дальнейшее снижение, и во второй половине недели даже днем появятся «минусы» и будет выпадать мокрый снег», — пишет Диденко.
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Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что средняя зимняя температура в декабре-феврале ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов, вероятность длительных морозов в Украине минимальна, возможны существенные похолодания до пяти суток.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С понедельника в Харьковской области столбики термометров поползут вниз, и уже с четверга и ночные, и дневные температуры не будут превышать ноль градусов.".