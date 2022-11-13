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Перший сніг і морози прогнозують у Харкові наступного тижня

Суспільство 18:55   13.11.2022
Олена Нагорна
Перший сніг і морози прогнозують у Харкові наступного тижня

З понеділка на Харківщині стовпчики термометрів поповзуть униз, і вже з четверга і нічні, і денні температури не перевищуватимуть нуль градусів.

Про це повідомляється на сайтах прогнозу погоди sinoptik.ua та gismeteo.ua. Зокрема, мокрий сніг очікується у Харкові у четвер та можливий у п’ятницю.

Зимовий прогноз підтверджує синоптикиня Наталка Діденко. З її слів, снігопади накриють Україну в середу-четвер – не повсюдно, але в багатьох районах.

“У середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження, і в другій половині тижня навіть вдень з’являться “мінуси” та випадатиме мокрий сніг”, – пише Діденко.

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Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що середня температура в грудні-лютому очікується на 1-2 градуси вище за норму, розраховану за період 1991-2020 років, ймовірність тривалих морозів в Україні мінімальна, можливі суттєві похолодання до п’яти діб.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 18:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З понеділка на Харківщині стовпчики термометрів поповзуть униз, і вже з четверга і нічні, і денні температури не перевищуватимуть нуль градусів.".