Перший сніг і морози прогнозують у Харкові наступного тижня

З понеділка на Харківщині стовпчики термометрів поповзуть униз, і вже з четверга і нічні, і денні температури не перевищуватимуть нуль градусів.

Про це повідомляється на сайтах прогнозу погоди sinoptik.ua та gismeteo.ua. Зокрема, мокрий сніг очікується у Харкові у четвер та можливий у п’ятницю.

Зимовий прогноз підтверджує синоптикиня Наталка Діденко. З її слів, снігопади накриють Україну в середу-четвер – не повсюдно, але в багатьох районах.

“У середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження, і в другій половині тижня навіть вдень з’являться “мінуси” та випадатиме мокрий сніг”, – пише Діденко.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що середня температура в грудні-лютому очікується на 1-2 градуси вище за норму, розраховану за період 1991-2020 років, ймовірність тривалих морозів в Україні мінімальна, можливі суттєві похолодання до п’яти діб.