За сутки свет или газ на Харьковщине вернули почти 1,5 тысячам семей — ОВА
В Купянском районе Харьковской области 12 ноября вернули газ почти 800 семьям, а на Изюмщине — свет около 400 абонентам.
«За минувшие сутки возобновлено газоснабжение 791 семье в Купянском районе, в частности полностью удалось вернуть природный газ в села Глушковка, Колесниковка и Кругляковка», — сообщают в департаменте ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА.
Отмечается, что после проведения аварийно-восстановительных работ на воздушной линии электроэнергию получили 233 абонента города Изюм. Также в Изюмском районе свет вернули 20 потребителям села Родное и 128 жителям села Петровское.
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В Купянском районе вернули свет 173 потребителям села Глушковка, а в Харьковском — 47 семьям из села Байрак.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 12:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе Харьковской области 12 ноября вернули газ почти 800 семьям, а на Изюмщине — свет около 400 абонентам.".