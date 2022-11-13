За сутки свет или газ на Харьковщине вернули почти 1,5 тысячам семей — ОВА

В Купянском районе Харьковской области 12 ноября вернули газ почти 800 семьям, а на Изюмщине — свет около 400 абонентам.

«За минувшие сутки возобновлено газоснабжение 791 семье в Купянском районе, в частности полностью удалось вернуть природный газ в села Глушковка, Колесниковка и Кругляковка», — сообщают в департаменте ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА.

Отмечается, что после проведения аварийно-восстановительных работ на воздушной линии электроэнергию получили 233 абонента города Изюм. Также в Изюмском районе свет вернули 20 потребителям села Родное и 128 жителям села Петровское.

В Купянском районе вернули свет 173 потребителям села Глушковка, а в Харьковском — 47 семьям из села Байрак.