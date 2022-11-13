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За добу світло або газ на Харківщині повернули майже 1,5 тисячам сімей – ОВА

Суспільство 12:10   13.11.2022
Елена Нагорная
За добу світло або газ на Харківщині повернули майже 1,5 тисячам сімей – ОВА

У Куп’янському районі Харківської області 12 листопада повернули газ майже 800 сім’ям, а на Ізюмщині – світло близько 400 абонентам.

“За минулу добу відновлено газопостачання 791 родині у Куп’янському районі, зокрема повністю вдалося повернути природний газ до сіл Глушківка, Колісниківка та Кругляківка”, –  повідомляють у департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА.

Зазначається, що після проведення аварійно-відновлювальних робіт на повітряній лінії електроенергію отримали 233 абоненти міста Ізюм. Також в Ізюмському районі світло дали 20 споживачам села Рідне та 128 жителям села Петрівське.

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У Куп’янському районі повернули електроенергію 173 споживачам села Глушківка, а у Харківському – 47 сім’ям із села Байрак.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 12:10;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі Харківської області 12 листопада повернули газ майже 800 сім’ям, а на Ізюмщині – світло близько 400 абонентам.".