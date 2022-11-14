На Харьковщине россияне ударили 7 ракетами С-300 по школе, почте и магазинам
Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов Харьковщины, сообщила прокуратура Харьковской области.
13 ноября российские военные выпустили 7 ракет по пгт Шевченково. Из-за вражеских обстрелов повреждения получили Дом культуры, магазины, торговые павильоны, здание почты, школа, котельная и две жилые четырехэтажки. Получили ранения две женщины. Предварительно оккупанты обстреляли населенный пункт ракетами типа С-300.
Пограничное с рф г. Волчанск также ежедневно страдает от вражеских ударов. Обстрелы 13 ноября разрушили жилой дом.
Вчера около 22:40 оккупанты нанесли ракетный удар по Индустриальному району г. Харькова: поврежден промышленный объект.
Купянская и Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области и Немышлянская окружная прокуратура Харькова начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 13:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов Харьковщины, сообщила прокуратура Харьковской области.".