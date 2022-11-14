Live
  • Понеділок 14.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.7
    • 🟢

На Харківщині росіяни вдарили 7 ракетами С-300 по школі, пошті та магазинах

Події 13:39   14.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині росіяни вдарили 7 ракетами С-300 по школі, пошті та магазинах

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу Харківщини, повідомила прокуратура Харківської області.

13 листопада російські військові випустили 7 ракет по смт Шевченкове. Через ворожі обстріли пошкодження отримали Будинок культури, магазини, торгові павільйони, будівля пошти, школа, котельня та дві житлові чотириповерхівки. Поранено двох жінок. Попередньо окупанти обстріляли населений пункт ракетами С-300.

Прикордонне з Росії м. Вовчанськ також щодня страждає від ворожих ударів. Обстріл 13 листопада зруйнували житловий будинок.

Вчора близько 22:40 окупанти завдали ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова: пошкоджено промисловий об’єкт.

Куп’янська та Чугуївська окружна прокуратура Харківської області та Немишлянська окружна прокуратура Харкова розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також:  На Харківщині виникли пожежі у школі та котельні через обстріл – ДСНС

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

07:47
Росіяни обстріляли Харків ракетами, а область – з мінометів і артилерії
00:17
Артобстріл Куп’янського району: постраждали мирні жителі (фото)
23:53
Терехов повідомив про ракетний обстріл промислового об’єкта в Харкові
22:48
У Харкові прогриміли вибухи: попередньо, ракетний удар
19:58
Армія РФ вчергове обстріляла Вовчанськ (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині росіяни вдарили 7 ракетами С-300 по школі, пошті та магазинах»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 13:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу Харківщини, повідомила прокуратура Харківської області.".