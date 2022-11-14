На Харківщині росіяни вдарили 7 ракетами С-300 по школі, пошті та магазинах

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу Харківщини, повідомила прокуратура Харківської області.

13 листопада російські військові випустили 7 ракет по смт Шевченкове. Через ворожі обстріли пошкодження отримали Будинок культури, магазини, торгові павільйони, будівля пошти, школа, котельня та дві житлові чотириповерхівки. Поранено двох жінок. Попередньо окупанти обстріляли населений пункт ракетами С-300.

Прикордонне з Росії м. Вовчанськ також щодня страждає від ворожих ударів. Обстріл 13 листопада зруйнували житловий будинок.

Вчора близько 22:40 окупанти завдали ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова: пошкоджено промисловий об’єкт.

Куп’янська та Чугуївська окружна прокуратура Харківської області та Немишлянська окружна прокуратура Харкова розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).