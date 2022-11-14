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Тела четырех гражданских эксгумировали в Купянском районе (фото)

Происшествия 19:45   14.11.2022
Елена Нагорная
Тела четырех гражданских эксгумировали в Купянском районе (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

14 ноября прокуроры эксгумировали в Купянском районе Харьковской области тела четырех гражданских, которые стали жертвами оккупантов.

Одно из тел нашли в поселке Купянск-Узловой. По предварительной версии следствия, 45-летнего мужчину замучили российские солдаты во время оккупации. На спине убитого обнаружили две колото-резаные раны, сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуре.

Также в населенном пункте эксгумировали труп 37-летнего мужчины, который погиб в результате обстрела российских военных.

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В городе Купянск прокуроры также установили жертв вражеских ракетных ударов: 70-летнего мужчину и женщину 40 лет. Их тела также эксгумированы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 19:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 ноября прокуроры эксгумировали в Купянском районе Харьковской области тела четырех гражданских, которые стали жертвами оккупантов.".