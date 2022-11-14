Тіла чотирьох цивільних ексгумували в Куп’янському районі (фото)

14 листопада прокурори ексгумували у Куп’янському районі Харківської області тіла чотирьох цивільних, які стали жертвами окупантів.

Одне з тіл знайшли у селищі Куп’янськ-Вузловий. За попередньою версією слідства, 45-річного чоловіка закатували російські солдати під час окупації. На спині вбитого виявили дві колото-різані рани, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Також у населеному пункті ексгумували труп 37-річного чоловіка, який загинув через обстріл російських військових.

У місті Куп’янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів: 70-річного чоловіка та жінку 40 років. Їхні тіла також ексгумовані.