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Тіла чотирьох цивільних ексгумували в Куп’янському районі (фото)

Події 19:45   14.11.2022
Олена Нагорна
Тіла чотирьох цивільних ексгумували в Куп’янському районі (фото)

14 листопада прокурори ексгумували у Куп’янському районі Харківської області тіла чотирьох цивільних, які стали жертвами окупантів.

Одне з тіл знайшли у селищі Куп’янськ-Вузловий. За попередньою версією слідства, 45-річного чоловіка закатували російські солдати під час окупації. На спині вбитого виявили дві колото-різані рани, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Також у населеному пункті ексгумували труп 37-річного чоловіка, який загинув через обстріл російських військових.

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У місті Куп’янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів: 70-річного чоловіка та жінку 40 років. Їхні тіла також ексгумовані.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 19:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 листопада прокурори ексгумували у Куп’янському районі Харківської області тіла чотирьох цивільних, які стали жертвами окупантів.".