Баллотировавшегося в Харькове экс-нардепа Грановского объявили в розыск – НАБУ

Экс-нардеп подозревается в организации коррупционной схемы на «Одесском припортовом заводе», сообщило НАБУ.

21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО «Одесский припортовый завод» (99,57% принадлежат государству). Действия лица квалифицировали по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 УК Украины.

Следствие установило, что народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой «Одесский припортовый завод» продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям «ОПЗ».

Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, из-за нее «ОПЗ» недополучил доход около 93,3 млн грн.

В настоящее время НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО «Одесский припортовый завод» (99,57% принадлежат государству).