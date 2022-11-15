Екснардепа Грановського, який балотувався в Харкові, оголосили в розшук – НАБУ

Екснардепа підозрюють в організації корупційної схеми на Одеському припортовому заводі, повідомило НАБУ.

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ «Одеський припортовий завод» (99,57% належать державі). Дії особи кваліфікували за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України.

Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям «ОПЗ».

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї «ОПЗ» недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

Наразі НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ «Одеський припортовий завод» (99,57% належать державі).