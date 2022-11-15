Live
  • Вторник 15.11.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.76
    • 🟢

«Карьеристов»-коммунальщиков из Изюма, работавших на оккупантов, задержали

Общество 10:10   15.11.2022
Оксана Горун
«Карьеристов»-коммунальщиков из Изюма, работавших на оккупантов, задержали

Два мужчины из Изюма ради повышение до должностей директора и замдиректора коммунального предприятия стали трудиться на захватчиков.

Подробности об очередных коллаборантах сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«54-летний житель г. Изюм, до оккупации занимавший должность инженера по безопасности движения КП «Благоустройство города Изюма», решил работать на врагов. Так, в конце марта по предложению оккупантов он получил «повышение» по карьерной лестнице и стал директором указанного предприятия», — отметили прокуроры.

Как «директор» предприятия мужчина проводил совещания, выдавал ЦУ сотрудникам, принимал людей на работу и организовывал выдачу им зарплаты в рублях.

Коллаборант-коммунальщик из Изюма

«Его коллега – 62-летний житель г. Изюма – до начала войны был начальником участка указанного коммунального предприятия. Но при оккупантах коллаборант добровольно согласился стать заместителем директора. Периодически он даже выполнял функции «исполняющего обязанности директора коммунального предприятия», когда назначенный оккупантами руководитель находился в больничном», — сообщили в прокуратуре.

  • Читайте также: «Национализировал» технику и имущество: СБУ задержала предателя на Харьковщине

    • Компаньонам-предателям уже сообщили о подозрении в коллаборационизме. Их задержали, вскоре суд должен определить меру пресечения (прокуратура просит отправить их в СИЗО).

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    18:49
    Помогла Польша: пункт скорой помощи открыли в деоккупированном Изюме
    14:21
    О двух коллаборантах из Изюма сообщил главный следователь Харьковщины
    12:10
    За сутки свет или газ на Харьковщине вернули почти 1,5 тысячам семей — ОВА
    14:57
    На Харьковщине продолжают собирать «урожай» российских учебников (фото)
    11:22
    Эксперты Междунароного уголовного суда побывали в Изюме и Барвенково (фото)

  • Категории: Мир, Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Карьеристов»-коммунальщиков из Изюма, работавших на оккупантов, задержали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 10:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два мужчины из Изюма ради повышение до должностей директора и замдиректора коммунального предприятия стали трудиться на захватчиков".