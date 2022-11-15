«Карьеристов»-коммунальщиков из Изюма, работавших на оккупантов, задержали

Два мужчины из Изюма ради повышение до должностей директора и замдиректора коммунального предприятия стали трудиться на захватчиков.

Подробности об очередных коллаборантах сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«54-летний житель г. Изюм, до оккупации занимавший должность инженера по безопасности движения КП «Благоустройство города Изюма», решил работать на врагов. Так, в конце марта по предложению оккупантов он получил «повышение» по карьерной лестнице и стал директором указанного предприятия», — отметили прокуроры.

Как «директор» предприятия мужчина проводил совещания, выдавал ЦУ сотрудникам, принимал людей на работу и организовывал выдачу им зарплаты в рублях.

«Его коллега – 62-летний житель г. Изюма – до начала войны был начальником участка указанного коммунального предприятия. Но при оккупантах коллаборант добровольно согласился стать заместителем директора. Периодически он даже выполнял функции «исполняющего обязанности директора коммунального предприятия», когда назначенный оккупантами руководитель находился в больничном», — сообщили в прокуратуре.

Компаньонам-предателям уже сообщили о подозрении в коллаборационизме. Их задержали, вскоре суд должен определить меру пресечения (прокуратура просит отправить их в СИЗО).