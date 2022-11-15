“Кар’єристів”-комунальників із Ізюма, які працювали на окупантів, затримали

Двоє чоловіків із Ізюма заради підвищення до посад директора та заступника директора комунального підприємства стали працювати на загарбників.

Подробиці про чергових колаборантів повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“54-річний мешканець м. Ізюм, який до окупації обіймав посаду інженера з безпеки руху КП “Благоустрій міста Ізюма”, вирішив працювати на ворогів. Так, наприкінці березня за пропозицією окупантів він отримав “підвищення” по кар’єрним сходам і став директором вказаного підприємтсва”, – зазначили прокурори.

Як “директор” підприємства чоловік проводив наради, видавав ЦУ співробітникам, приймав людей на роботу та організовував видачу їм зарплати у рублях.

“Його колега – 62-річний мешканець м. Ізюма – до початку війни був начальником дільниці зазначеного комунального підприємства. Але за окупантів колаборант добровільно погодився стати заступником директора. Періодично він навіть виконував функції “виконувача обов’язків директора комунального підприємства”, коли призначений окупантами керівник перебував на лікарняному”, – повідомили в прокуратурі.

Читайте також: Про двох колаборантів з Ізюма повідомив головний слідчий Харківщини

Компаньйонам-зрадникам вже повідомили про підозру в колабораціонізмі. Їх затримали, невдовзі суд має визначити запобіжний захід (прокуратура просить відправити їх до СІЗО).