Обстрел Купянска-Узлового: полицейские показали, как спасали раненого (видео)
Российские военные около полудня 16 ноября обстреляли поселок Купянск-Узловой Харьковской области, в результате чего получил ранения 63-летний мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции и опубликовали видео, как правоохранители оказывали пострадавшему первую домедицинскую помощь и доставили его в больницу.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 22:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные около полудня 16 ноября обстреляли поселок Купянск-Узловой Харьковской области, в результате чего получил ранения 63-летний мужчина.".