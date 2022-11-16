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Обстрел Купянска-Узлового: полицейские показали, как спасали раненого (видео)

Происшествия 22:26   16.11.2022
Елена Нагорная
Обстрел Купянска-Узлового: полицейские показали, как спасали раненого (видео)

Российские военные около полудня 16 ноября обстреляли поселок Купянск-Узловой Харьковской области, в результате чего получил ранения 63-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции и опубликовали видео, как правоохранители оказывали пострадавшему первую домедицинскую помощь и доставили его в больницу.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 22:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные около полудня 16 ноября обстреляли поселок Купянск-Узловой Харьковской области, в результате чего получил ранения 63-летний мужчина.".