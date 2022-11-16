Обстрел Купянска-Узлового: полицейские показали, как спасали раненого (видео)

Российские военные около полудня 16 ноября обстреляли поселок Купянск-Узловой Харьковской области, в результате чего получил ранения 63-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции и опубликовали видео, как правоохранители оказывали пострадавшему первую домедицинскую помощь и доставили его в больницу.