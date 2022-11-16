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Обстріл Куп’янська-Вузлового: поліцейські показали, як рятували пораненого

Події 22:26   16.11.2022
Олена Нагорна
Обстріл Куп’янська-Вузлового: поліцейські показали, як рятували пораненого

Російські військові близько опівдня 16 листопада обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області, внаслідок чого було поранено 63-річного чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції та опублікували відео, як правоохоронці надавали постраждалому першу домедичну допомогу та доправили його до лікарні.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 22:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові близько опівдня 16 листопада обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області, внаслідок чого було поранено 63-річного чоловіка.".