Обстріл Куп’янська-Вузлового: поліцейські показали, як рятували пораненого
Російські військові близько опівдня 16 листопада обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області, внаслідок чого було поранено 63-річного чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції та опублікували відео, як правоохоронці надавали постраждалому першу домедичну допомогу та доправили його до лікарні.
Читайте також: Щонайменше 11 населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «Обстріл Куп’янська-Вузлового: поліцейські показали, як рятували пораненого»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 22:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові близько опівдня 16 листопада обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області, внаслідок чого було поранено 63-річного чоловіка.".