Обстріл Куп’янська-Вузлового: поліцейські показали, як рятували пораненого

Російські військові близько опівдня 16 листопада обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області, внаслідок чого було поранено 63-річного чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції та опублікували відео, як правоохоронці надавали постраждалому першу домедичну допомогу та доправили його до лікарні.