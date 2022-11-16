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В поселках под Харьковом на пожарах погибли два человека

Происшествия 09:15   16.11.2022
Оксана Горун
В поселках под Харьковом на пожарах погибли два человека

Пожары произошли по бытовым причинам в поселках Бабаи и Высокий.

 «В поселках Бабаи и Высокий Харьковского района произошли пожары по бытовым причинам, унесшие жизни 83-летней женщины и 60-летнего мужчины соответственно», — сообщили в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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    • В целом в регионе за минувшие сутки произошло 13 пожаров, сообщили спасатели. Два из них возникли из-за российских обстрелов. В Змиевской громаде горел объект критической инфраструктуры, в Волчанской — частный дом, гараж и хозпостройка. По данным спасателей, в трех местах «прилетов», которые они рассматривали после вчерашнего ракетного обстрела Харьковщины, пожары не произошли.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 09:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары произошли по бытовым причинам в поселках Бабаи и Высокий".