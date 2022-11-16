У селищах під Харковом на пожежах загинули двоє людей
Пожежі сталися з побутових причин у селищах Бабаї та Високий.
“У селищах Бабаї та Високий Харківського району сталися пожежі з побутових причин, які забрали життя 83-річної жінки та 60-річного чоловіка відповідно”, – повідомили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Загалом у регіоні за минулу добу сталося 13 пожеж, повідомили рятувальники. Дві з них виникли через російські обстріли. У Зміївській громаді горів об’єкт критичної інфраструктури, у Вовчанській – приватний будинок, гараж та господарська споруда. За даними рятувальників, у трьох місцях “прильотів”, які вони оглядали після вчорашнього ракетного обстрілу Харківщини, пожеж не сталося.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 09:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі сталися з побутових причин у селищах Бабаї та Високий".