У селищах під Харковом на пожежах загинули двоє людей

Пожежі сталися з побутових причин у селищах Бабаї та Високий.

“У селищах Бабаї та Високий Харківського району сталися пожежі з побутових причин, які забрали життя 83-річної жінки та 60-річного чоловіка відповідно”, – повідомили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом у регіоні за минулу добу сталося 13 пожеж, повідомили рятувальники. Дві з них виникли через російські обстріли. У Зміївській громаді горів об’єкт критичної інфраструктури, у Вовчанській – приватний будинок, гараж та господарська споруда. За даними рятувальників, у трьох місцях “прильотів”, які вони оглядали після вчорашнього ракетного обстрілу Харківщини, пожеж не сталося.