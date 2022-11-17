ОРВИ на Харьковщине: с начала эпидсезона заболело почти 16 тысяч человек

Около 40% заболевших гриппом и ОРВИ — дети, сообщили в облздраве.

На данный момент в области 1240 человек в больницах из-за гриппа и ОРВИ, привели данные в пресс-службе ХОВА со ссылкой на заместителя директора Департамента здравоохранения ХОВА Жанну Овчарову. При этом эпидемиологический подъем пока не фиксируют.

С начала эпидсезона, по официальной статистике, в регионе ОРВИ заболели почти 16 тысяч человек.

«Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным. Соответствующий препарат не закупается за бюджетные средства, но нужную вакцину против гриппа можно приобрести в аптечной сети. Мы не ожидаем большого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ситуация контролируется”, — цитирует представительницу облздрава пресс-служба.