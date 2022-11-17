Live
  • Четверг 17.11.2022
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.09
    • 🟢

ОРВИ на Харьковщине: с начала эпидсезона заболело почти 16 тысяч человек

Общество 10:21   17.11.2022
Оксана Горун
ОРВИ на Харьковщине: с начала эпидсезона заболело почти 16 тысяч человек

Около 40% заболевших гриппом и ОРВИ — дети, сообщили в облздраве.

На данный момент в области 1240 человек в больницах из-за гриппа и ОРВИ, привели данные в пресс-службе ХОВА со ссылкой на заместителя директора Департамента здравоохранения ХОВА Жанну Овчарову. При этом эпидемиологический подъем пока не фиксируют.

С начала эпидсезона, по официальной статистике, в регионе ОРВИ заболели почти 16 тысяч человек.

  • Читайте также: ОРВИ в Харьковской области: уровень заболеваемости превышен в шести районах

    • «Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным. Соответствующий препарат не закупается за бюджетные средства, но нужную вакцину против гриппа можно приобрести в аптечной сети. Мы не ожидаем большого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ситуация контролируется”, — цитирует представительницу облздрава пресс-служба.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    09:31
    Вражеский снаряд убил женщину на Харьковщине, трое человек ранены
    07:42
    Синегубов призвал жителей Харькова быть в укрытиях: возможен ракетный удар
    09:30
    В ХОВА сообщили о раненых на Харьковщине за сутки
    09:06
    После обстрела Харьковщины 100 тыс. потребителей еще без света — Синегубов
    08:57
    Пострадавших от мин в Харьковской области больше, чем от обстрелов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ОРВИ на Харьковщине: с начала эпидсезона заболело почти 16 тысяч человек»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 10:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 40% заболевших гриппом и ОРВИ — дети, сообщили в облздраве".