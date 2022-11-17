ОРВИ на Харьковщине: с начала эпидсезона заболело почти 16 тысяч человек
Около 40% заболевших гриппом и ОРВИ — дети, сообщили в облздраве.
На данный момент в области 1240 человек в больницах из-за гриппа и ОРВИ, привели данные в пресс-службе ХОВА со ссылкой на заместителя директора Департамента здравоохранения ХОВА Жанну Овчарову. При этом эпидемиологический подъем пока не фиксируют.
С начала эпидсезона, по официальной статистике, в регионе ОРВИ заболели почти 16 тысяч человек.
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«Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным. Соответствующий препарат не закупается за бюджетные средства, но нужную вакцину против гриппа можно приобрести в аптечной сети. Мы не ожидаем большого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ситуация контролируется”, — цитирует представительницу облздрава пресс-служба.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 10:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 40% заболевших гриппом и ОРВИ — дети, сообщили в облздраве".