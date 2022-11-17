ГРВІ на Харківщині: з початку епідсезону захворіло майже 16 тисяч осіб
Близько 40% хворих на грип та ГРВІ – діти, повідомили в облздорові.
На даний момент в області 1240 осіб у лікарнях через грип та ГРВІ, навели дані у пресслужбі ХОВА з посиланням на заступника директора Департаменту охорони здоров’я ХОВА Жанну Овчарову. При цьому епідеміологічний підйом поки що не фіксують.
З початку епідсезону, за офіційною статистикою, у регіоні на ГРВІ захворіли майже 16 тисяч людей.
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“Вакцинація проти грипу відноситься до рекомендованих. Відповідний препарат не закуповується за бюджетні кошти, але потрібну вакцину проти грипу можна придбати в аптечній мережі. Ми не очікуємо великого зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Ситуація контролюється”, – цитує представницю облздорову пресслужба.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 10:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 40% хворих на грип та ГРВІ – діти, повідомили в облздорові".