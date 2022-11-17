Live
  • Четвер 17.11.2022
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.09
    • 🟢

ГРВІ на Харківщині: з початку епідсезону захворіло майже 16 тисяч осіб

Суспільство 10:21   17.11.2022
Оксана Горун
ГРВІ на Харківщині: з початку епідсезону захворіло майже 16 тисяч осіб

Близько 40% хворих на грип та ГРВІ – діти, повідомили в облздорові.

На даний момент в області 1240 осіб у лікарнях через грип та ГРВІ, навели дані у пресслужбі ХОВА з посиланням на заступника директора Департаменту охорони здоров’я ХОВА Жанну Овчарову. При цьому епідеміологічний підйом поки що не фіксують.

З початку епідсезону, за офіційною статистикою, у регіоні на ГРВІ захворіли майже 16 тисяч людей.

  • Читайте також: ГРВІ на Харківщині: з початку епідсезону захворіло майже 16 тисяч осіб

    • “Вакцинація проти грипу відноситься до рекомендованих. Відповідний препарат не закуповується за бюджетні кошти, але потрібну вакцину проти грипу можна придбати в аптечній мережі. Ми не очікуємо великого зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Ситуація контролюється”, – цитує представницю облздорову пресслужба.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    09:31
    Ворожий снаряд убив жінку на Харківщині, троє людей поранено
    07:42
    Синєгубов закликав мешканців Харкова бути в укриттях: можливий ракетний удар
    09:30
    У ХОВА повідомили про поранених на Харківщині за добу
    09:06
    Після обстрілу Харківщини 100 тис. споживачів ще без світла – Синєгубов
    08:57
    Постраждалих від мін на Харківщині більше, ніж від обстрілів

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ГРВІ на Харківщині: з початку епідсезону захворіло майже 16 тисяч осіб»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 10:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 40% хворих на грип та ГРВІ – діти, повідомили в облздорові".