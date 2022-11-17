В Харькове животных бесплатно привьют от бешенства (график)
Профилактическую вакцинацию будут проводить в ноябре-декабре, сообщили в мэрии. Прививки от бешенства домашним любимцам можно сделать на участках «Жилкомсервиса».
Бесплатные прививки от бешенства проводят в городе традиционно, и даже полномасштабное вторжение РФ не отменило эту процедуру.
«Вакцинация домашних кошек и собак от бешенства обязательна, даже если кот или собака гуляют по собственному двору в частном секторе или не выходят из квартиры», — подчеркнули в харьковском КП «Центр обращения с животными», передает пресс-служба мэрии.
Вакцинацию в ноябре-декабре будут проводить на участках КП «Жилкомсервис».
«Вакцинация животных будет проводиться бесплатно. Стоимость справки о прививках, выдаваемой ветеринарным врачом, составляет 9,06 грн», — дополнили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
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Там также опубликовали график вакцинации в Харькове и сообщили, что эту же информацию — о дате, месте и времени проведения вакцинации — продублируют на досках объявлений в жилых домах.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 11:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Профилактическую вакцинацию будут проводить в ноябре-декабре, сообщили в мэрии. Прививки от бешенства домашним любимцам можно сделать на участках «Жилкомсервиса»".