У Харкові тварин безкоштовно щеплять від сказу (графік)

Профілактичну вакцинацію проводитимуть у листопаді-грудні, повідомили в мерії. Щеплення від сказу домашнім улюбленцям можна зробити на ділянках “Жилкомсервісу”.

Безкоштовні щеплення від сказу проводять у місті традиційно, і навіть повномасштабне вторгнення РФ не відмінило цієї процедури.

“Вакцинація домашніх кішок та собак від сказу обов’язкова, навіть якщо кіт чи собака гуляють власним двором у приватному секторі або не виходять із квартири”, – наголосили у харківському КП “Центр поводження з тваринами”, – передає пресслужба мерії.

Вакцинацію у листопаді-грудні проводитимуть на дільницях КП “Жилкомсервіс”.

“Вакцинація тварин проводитиметься безкоштовно. Вартість довідки про щеплення, що видається ветеринарним лікарем, становить 9,06 грн”, – доповнили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Там також опублікували графік вакцинації в Харкові та повідомили, що цю ж інформацію – про дату, місце та час проведення вакцинації – продублюють на дошках оголошень у житлових будинках.