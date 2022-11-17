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У Харкові тварин безкоштовно щеплять від сказу (графік)

Суспільство 11:29   17.11.2022
Оксана Горун
У Харкові тварин безкоштовно щеплять від сказу (графік) Фото: Харківська міськрада

Профілактичну вакцинацію проводитимуть у листопаді-грудні, повідомили в мерії. Щеплення від сказу домашнім улюбленцям можна зробити на ділянках “Жилкомсервісу”.

Безкоштовні щеплення від сказу проводять у місті традиційно, і навіть повномасштабне вторгнення РФ не відмінило цієї процедури.

“Вакцинація домашніх кішок та собак від сказу обов’язкова, навіть якщо кіт чи собака гуляють власним двором у приватному секторі або не виходять із квартири”, – наголосили у харківському КП “Центр поводження з тваринами”, – передає пресслужба мерії.

Вакцинацію у листопаді-грудні проводитимуть на дільницях КП “Жилкомсервіс”.

“Вакцинація тварин проводитиметься безкоштовно. Вартість довідки про щеплення, що видається ветеринарним лікарем, становить 9,06 грн”, – доповнили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

  • Читайте також: У Харкові тварин безкоштовно щеплять від сказу (графік)

    • Там також опублікували графік вакцинації в Харкові та повідомили, що цю ж інформацію – про дату, місце та час проведення вакцинації – продублюють на дошках оголошень у житлових будинках.

    Графік вакцинації від сказу у Харкові

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 11:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Профілактичну вакцинацію проводитимуть у листопаді-грудні, повідомили в мерії. Щеплення від сказу домашнім улюбленцям можна зробити на ділянках “Жилкомсервісу”".