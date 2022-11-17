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Жительница Боровой возглавила «пенсионный фонд» при оккупантах

Происшествия 17:26   17.11.2022
Елена Нагорная
Жительница Боровой возглавила «пенсионный фонд» при оккупантах

На Харьковщине сообщили о подозрении жительнице поселка Боровая, которая во время оккупации организовывала и контролировала работу так называемого «пенсионного фонда».

53-летняя женщина в июле, когда населенный пункт был захвачен российскими захватчиками, добровольно заняла должность «заведующей сектором обслуживания граждан пгт Боровая отделения пенсионного фонда Изюмского района», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Кроме руководства «пенсионным фондом» предательница успела наладить рабочие отношения с «временной ВЦА Харьковской области» и участвовала в совещаниях оккупационной власти.

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Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 17:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине сообщили о подозрении жительнице поселка Боровая, которая во время оккупации организовывала и контролировала работу так называемого «пенсионного фонда».".