Жительница Боровой возглавила «пенсионный фонд» при оккупантах

На Харьковщине сообщили о подозрении жительнице поселка Боровая, которая во время оккупации организовывала и контролировала работу так называемого «пенсионного фонда».

53-летняя женщина в июле, когда населенный пункт был захвачен российскими захватчиками, добровольно заняла должность «заведующей сектором обслуживания граждан пгт Боровая отделения пенсионного фонда Изюмского района», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Кроме руководства «пенсионным фондом» предательница успела наладить рабочие отношения с «временной ВЦА Харьковской области» и участвовала в совещаниях оккупационной власти.

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Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).