Мешканка Борової очолила “пенсійний фонд” при окупантах
На Харківщині повідомили про підозру мешканці селища Борова, яка під час окупації організовувала та контролювала роботу так званого “пенсійного фонду”.
53-річна жінка у липні, коли населений пункт був захоплений російськими загарбниками, добровільно обійняла посаду “завідувачки сектора обслуговування громадян смт Борова відділення пенсійного фонду Ізюмського району”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Окрім керівництва “пенсійним фондом” зрадниця встигла налагодити робочі стосунки з “временной ВЦА Харьковской области” та брала участь у нарадах окупаційної влади.
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Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 17:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повідомили про підозру мешканці селища Борова, яка під час окупації організовувала та контролювала роботу так званого “пенсійного фонду”.".