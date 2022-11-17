Мешканка Борової очолила “пенсійний фонд” при окупантах

На Харківщині повідомили про підозру мешканці селища Борова, яка під час окупації організовувала та контролювала роботу так званого “пенсійного фонду”.

53-річна жінка у липні, коли населений пункт був захоплений російськими загарбниками, добровільно обійняла посаду “завідувачки сектора обслуговування громадян смт Борова відділення пенсійного фонду Ізюмського району”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Окрім керівництва “пенсійним фондом” зрадниця встигла налагодити робочі стосунки з “временной ВЦА Харьковской области” та брала участь у нарадах окупаційної влади.

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Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).