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Мешканка Борової очолила “пенсійний фонд” при окупантах

Події 17:26   17.11.2022
Олена Нагорна
Мешканка Борової очолила “пенсійний фонд” при окупантах

На Харківщині повідомили про підозру мешканці селища Борова, яка під час окупації організовувала та контролювала роботу так званого “пенсійного фонду”.

53-річна жінка у липні, коли населений пункт був захоплений російськими загарбниками, добровільно обійняла посаду “завідувачки сектора обслуговування громадян смт Борова відділення пенсійного фонду Ізюмського району”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Окрім керівництва “пенсійним фондом” зрадниця встигла налагодити робочі стосунки з “временной ВЦА Харьковской области” та брала участь у нарадах окупаційної влади.

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Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 17:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повідомили про підозру мешканці селища Борова, яка під час окупації організовувала та контролювала роботу так званого “пенсійного фонду”.".