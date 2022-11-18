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Армия РФ обстреляла газовое предприятие на Чугуевщине — пострадал работник

Происшествия 19:09   18.11.2022
Елена Нагорная
Армия РФ обстреляла газовое предприятие на Чугуевщине — пострадал работник

В результате обстрела Чугуевского района Харьковской области получил контузию 57-летний работник предприятия газовой промышленности, его доставили в больницу.

Также повреждено оборудование предприятия, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Правоохранители рассказали, что задокументировали последствия обстрела и открыли уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), однако когда именно он произошел — не уточнили.

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«Работники следственно-оперативной группы отдела полиции провели осмотр места происшествия, задокументировали преступление и изъяли вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 19:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела Чугуевского района Харьковской области получил контузию 57-летний работник предприятия газовой промышленности, его доставили в больницу.".