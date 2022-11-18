Армия РФ обстреляла газовое предприятие на Чугуевщине — пострадал работник
В результате обстрела Чугуевского района Харьковской области получил контузию 57-летний работник предприятия газовой промышленности, его доставили в больницу.
Также повреждено оборудование предприятия, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Правоохранители рассказали, что задокументировали последствия обстрела и открыли уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), однако когда именно он произошел — не уточнили.
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«Работники следственно-оперативной группы отдела полиции провели осмотр места происшествия, задокументировали преступление и изъяли вещественные доказательства», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 19:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела Чугуевского района Харьковской области получил контузию 57-летний работник предприятия газовой промышленности, его доставили в больницу.".