Армия РФ обстреляла газовое предприятие на Чугуевщине — пострадал работник

В результате обстрела Чугуевского района Харьковской области получил контузию 57-летний работник предприятия газовой промышленности, его доставили в больницу.

Также повреждено оборудование предприятия, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Правоохранители рассказали, что задокументировали последствия обстрела и открыли уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), однако когда именно он произошел — не уточнили.

«Работники следственно-оперативной группы отдела полиции провели осмотр места происшествия, задокументировали преступление и изъяли вещественные доказательства», — говорится в сообщении.