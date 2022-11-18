Армія РФ обстріляла газове підприємство на Чугуївщині – постраждав працівник

Внаслідок ворожого ракетного удару по станції газопромислового підприємства біля села Геївка Чугуївського району вранці 17 листопада отримав контузію 57-річний працівник, його доправили до лікарні.

Також було пошкоджене устаткування станції, чим порушено її діяльність, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Правоохоронці розповіли, що задокументували наслідки обстрілу та відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), проте коли саме він стався – не уточнили.

“Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції провели огляд місця події, задокументували злочин та вилучили речові докази”, – йдеться у повідомленні.