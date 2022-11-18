Армія РФ обстріляла газове підприємство на Чугуївщині – постраждав працівник
Внаслідок ворожого ракетного удару по станції газопромислового підприємства біля села Геївка Чугуївського району вранці 17 листопада отримав контузію 57-річний працівник, його доправили до лікарні.
Також було пошкоджене устаткування станції, чим порушено її діяльність, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Правоохоронці розповіли, що задокументували наслідки обстрілу та відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), проте коли саме він стався – не уточнили.
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“Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції провели огляд місця події, задокументували злочин та вилучили речові докази”, – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 19:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого ракетного удару по станції газопромислового підприємства біля села Геївка Чугуївського району вранці 17 листопада отримав контузію 57-річний працівник, його доправили до лікарні.".