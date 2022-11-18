Глава громады на Харьковщине заявил, что ряд сел останутся без газа зимой
Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко сообщил, что возобновить подачу газа не удастся в населенные пункты трех старостинских округов.
«Работники «Харьковгаза» возобновили газоснабжение до 500 домовладений в Казачьей Лопани. На других участках специалисты осуществляют обследование и ремонт газопроводов, однако, к сожалению, возобновить подачу голубого топлива в Проходовский, Русско-Лозовский и большую часть Токаревского округов в этом году вряд ли удастся», — написал Задоренко в facebook.
Он также сообщил, что в громаде продолжают восстанавливать электроснабжение. Ближайший населенный пункт, где появится электричество, — село Безруки. Напомним, это село без электричества — с первых дней полномасштабного вторжения — при том, что оккупированным оно не было.
«Энергетики «Харьковоблэнерго» установили подстанцию для внешней линии электроснабжения 0,4кВ в селе Безруки, восстановили поврежденную обстрелами сеть по Театральной улице в Казачьей Лопани и сеть по улице Научной в Дергачах. Восстановительно-стабилизационные работы также продолжаются в Слатинском и Русско-Лозовском округах», — отметил мэр Дергачей.
По информации Задоренко, обстрелы населенных пунктов громады, находящихся у границы с РФ продолжаются постоянно.
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«Под постоянными ударами – Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Токаревка и Гоптовка. В Казачьей Лопани 15 ноября в результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домовладений. К счастью, обошлось без пострадавших», — привел данные Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 10:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко сообщил, что возобновить подачу газа не удастся в населенные пункты трех старостинских округов".