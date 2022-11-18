Глава громади на Харківщині заявив, що низка сіл залишаться без газу взимку
Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко повідомив, що відновити подачу газу не вдасться до населених пунктів трьох старостинських округів.
“Працівники “Харківгазу” відновили газопостачання до 500 домоволодінь у Козачій Лопані. На інших ділянках спеціалісти здійснюють обстеження і ремонт газогонів, проте, на жаль, відновити подачу блакитного палива до Проходівського, Русько-Лозівського і більшої частини Токарівського округів цього року навряд чи вдасться”, – написав Задоренко у фейсбуці.
Він також повідомив, що в громаді продовжують відновлювати електропостачання. Населений пункт, де скоро з’явиться світло, – село Безруки. Нагадаємо, це село без електрики – з перших днів повномасштабного вторгнення – при тому, що окупованим воно не було.
“Енергетики “Харківобленерго” встановили підстанцію для зовнішньої лінії електропостачання 0,4 кВ у селі Безруки, відновили пошкоджену обстрілами мережу по Театральній вулиці в Козачій Лопані та мережу по вулиці Науковій в Дергачах. Відновлювально-стабілізаційні роботи також продовжуються округах”, – зазначив мер Дергачів.
За інформацією Задоренка, обстріли населених пунктів громади, що знаходяться біля кордону з РФ, тривають постійно.
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“Під постійними ударами – Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Токарівка та Гоптівка. У Козачій Лопані 15 листопада внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. На щастя, обійшлося без потерпілих”, – наголосив Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 10:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко повідомив, що відновити подачу газу не вдасться до населених пунктів трьох старостинських округів".