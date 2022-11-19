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Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:28   19.11.2022
Елена Нагорная
Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение минувших суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.

На Слобожанском направлении враг бил из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Охримовка и Зарубинка, а на Купянском — из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Орлянка, Котляровка, Крохмальное и Табаевка.

Напомним, что вечером 18 ноября Генштаб сообщал об обстрелах 14 населенных пунктов региона.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 07:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.".