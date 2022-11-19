Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
В течение минувших суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.
На Слобожанском направлении враг бил из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Охримовка и Зарубинка, а на Купянском — из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Орлянка, Котляровка, Крохмальное и Табаевка.
Напомним, что вечером 18 ноября Генштаб сообщал об обстрелах 14 населенных пунктов региона.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 07:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.".