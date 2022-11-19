Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.
На Слобожанському напрямку ворог гатив з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка, а на Куп’янському – з танків та артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка.
Нагадаємо, що ввечері 18 листопада Генштаб повідомляв про обстріл 14 населених пунктів регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 07:28;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.".