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Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Події 07:28   19.11.2022
Елена Нагорная
Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.

На Слобожанському напрямку ворог гатив з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка, а на Куп’янському – з танків та артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка.

Нагадаємо, що ввечері 18 листопада Генштаб повідомляв про обстріл 14 населених пунктів регіону.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 07:28;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.".