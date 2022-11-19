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Холодное оружие отобрали полицейские у мужчин под Харьковом при проверке авто

Происшествия 08:38   19.11.2022
Елена Нагорная
Холодное оружие отобрали полицейские у мужчин под Харьковом при проверке авто

Двух мужчин правоохранители уличили в незаконном хранении оружия в поселке Малая Даниловка на Харьковщине во время проверки транспортных средств.

В автомобилях нарушителей полицейские обнаружили предварительно холодное оружие, сообщил в утренней сводке глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, следователями открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 263 УКУ.

Тимошко также отметил, что с целью недопущения ввоза в населенные пункты нелегального оружия и наркотиков на блокпостах совместно с военными полицейские в течение суток проверили более 5800 транспортных средств.

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Среди прочего, правоохранители зарегистрировали и отреагировали на 1409 сообщений о правонарушениях и событиях, а также обработали и зафиксировали более 25 фактов повреждения домов и сооружений в результате обстрелов и пожаров.

«По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлено для проверки более 75 человек», — добавил Тимошко.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 08:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух мужчин правоохранители уличили в незаконном хранении оружия в поселке Малая Даниловка на Харьковщине во время проверки транспортных средств.".