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Перевіряли авто: холодну зброю відібрали поліцейські в чоловіків під Харковом

Події 08:38   19.11.2022
Олена Нагорна
Перевіряли авто: холодну зброю відібрали поліцейські в чоловіків під Харковом

Двох чоловіків правоохоронці викрили у незаконному зберіганні зброї у селищі Мала Данилівка на Харківщині під час перевірки транспортних засобів.

В автомобілях порушників поліцейські виявили попередньо холодну зброю, повідомив у ранковому зведенні голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, слідчими відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 263 ККУ.

Тимошко також зазначив, що з метою недопущення ввезення до населених пунктів нелегальної зброї та наркотиків на блокпостах спільно з військовими поліцейські протягом доби перевірили понад 5800 транспортних засобів.

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Серед іншого, правоохоронці зареєстрували та відреагували на 1409 повідомлень про правопорушення та події, а також опрацювали та зафіксували понад 25 фактів пошкодження будинків та споруд внаслідок обстрілів та пожеж.

“За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки понад 75 осіб”, – додав Тимошко.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 08:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох чоловіків правоохоронці викрили у незаконному зберіганні зброї у селищі Мала Данилівка на Харківщині під час перевірки транспортних засобів.".