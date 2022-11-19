Перевіряли авто: холодну зброю відібрали поліцейські в чоловіків під Харковом
Двох чоловіків правоохоронці викрили у незаконному зберіганні зброї у селищі Мала Данилівка на Харківщині під час перевірки транспортних засобів.
В автомобілях порушників поліцейські виявили попередньо холодну зброю, повідомив у ранковому зведенні голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
За його словами, слідчими відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 263 ККУ.
Тимошко також зазначив, що з метою недопущення ввезення до населених пунктів нелегальної зброї та наркотиків на блокпостах спільно з військовими поліцейські протягом доби перевірили понад 5800 транспортних засобів.
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Серед іншого, правоохоронці зареєстрували та відреагували на 1409 повідомлень про правопорушення та події, а також опрацювали та зафіксували понад 25 фактів пошкодження будинків та споруд внаслідок обстрілів та пожеж.
“За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки понад 75 осіб”, – додав Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 08:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох чоловіків правоохоронці викрили у незаконному зберіганні зброї у селищі Мала Данилівка на Харківщині під час перевірки транспортних засобів.".