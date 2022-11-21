Харьковские коммунальщики переплатят почти миллион гривен за топливо

Такие выводы на основании анализа данных о закупах и ценах на топливо из открытых источников сделали в Харьковском антикоррупционном центре.

«Сразу несколько коммунальных предприятий в Харькове заключили соглашения на поставку топлива на общую сумму более 10 миллионов без проведения торгов с одним и тем же поставщиком. Речь идет об ООО «Торговый дом «Сан ойл», который продает топливо по более высокой цене, чем остальным закупщикам. Переплата может составить более миллиона гривен», — сообщили антикоррупционеры.

Об этом свидетельствуют данные на сайте «Прозорро». Договоры на поставку топлива с этим поставщиком, по информации ХАЦ, заключили КСП «Харьковгорлифт», КП «Харьковжилстрой», КП «Центр обращения с животными», КП «Муниципальная компания обращения с отходами». Также о намерении заключить соглашение с ООО «Торговый дом «Сан ойл» заявили в СКП «Харьковзеленстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие».

При этом в ХАЦ утверждают, что расценки на топливо для харьковских предприятий отличаются от тех, которые этот же поставщик предлагает другим покупателям. К примеру, за дизтопливо коммунальные предприятия Харькова заплатят по 58 грн/литр.

«В Лозовой дизтопливо ООО «Торговый дом «Сан ойл» для нужд спасателей будет поставлять по 52 гривны. В Изюме дизтопливо будут продавать по 55 гривен. Областная инфекционная больница смогла договориться с поставщиком о продаже топлива чуть дешевле 55 гривен за литр», — привели данные для сравнения антикоррупционеры.