Харківські комунальники переплатять майже мільйон гривень за пальне

Такі висновки на підставі аналізу даних про закупівлю та ціни на пальне з відкритих джерел зробили в Харківському антикорупційному центрі.

“Відразу декілька комунальних підприємств у Харкові уклали угоди на постачання палива на загальну суму понад 10 мільйонів без проведення торгів з одним й тим самим постачальником. Мова йде про ТОВ “Торговий дім “Сан ойл”, який продає паливо за вищою ціною, ніж решті закупельників. Переплата може скласти понад мільйон гривень“, – повідомили антикорупціонери.

Про це свідчать дані на сайті “Прозоро”. Договори на постачання палива з цим постачальником, за інформацією ХАЦ, уклали КСП “Харківміськліфт”, КП “Харківжитлобуд”, КП “Центр поводження з тваринами”, КП “Муніципальна компанія поводження з відходами”. Також про намір укласти угоду з ТОВ “Торговий дім “Сан ойл” заявили у СКП “Харківзеленбуд” та КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство”.

При цьому в ХАЦ стверджують, що розцінки на пальне для харківських підприємств відрізняються від тих, які цей постачальник пропонує іншим покупцям. Наприклад, за дизпальне комунальні підприємства Харкова заплатять по 58 грн/літр.

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“У Лозовій дизпаливо ТОВ “Торговий дім “Сан ойл” для потреб рятувальників постачатиме по 52 гривні. В Ізюмі дизпаливо продаватимуть по 55 гривень. Обласна інфекційна лікарня змогла домовитися з постачальником про продаж палива трохи дешевше за 55 гривень за літр”, – навели дані для порівняння антикорупціонери.