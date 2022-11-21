Харківські комунальники переплатять майже мільйон гривень за пальне
Такі висновки на підставі аналізу даних про закупівлю та ціни на пальне з відкритих джерел зробили в Харківському антикорупційному центрі.
“Відразу декілька комунальних підприємств у Харкові уклали угоди на постачання палива на загальну суму понад 10 мільйонів без проведення торгів з одним й тим самим постачальником. Мова йде про ТОВ “Торговий дім “Сан ойл”, який продає паливо за вищою ціною, ніж решті закупельників. Переплата може скласти понад мільйон гривень“, – повідомили антикорупціонери.
Про це свідчать дані на сайті “Прозоро”. Договори на постачання палива з цим постачальником, за інформацією ХАЦ, уклали КСП “Харківміськліфт”, КП “Харківжитлобуд”, КП “Центр поводження з тваринами”, КП “Муніципальна компанія поводження з відходами”. Також про намір укласти угоду з ТОВ “Торговий дім “Сан ойл” заявили у СКП “Харківзеленбуд” та КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство”.
При цьому в ХАЦ стверджують, що розцінки на пальне для харківських підприємств відрізняються від тих, які цей постачальник пропонує іншим покупцям. Наприклад, за дизпальне комунальні підприємства Харкова заплатять по 58 грн/літр.
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“У Лозовій дизпаливо ТОВ “Торговий дім “Сан ойл” для потреб рятувальників постачатиме по 52 гривні. В Ізюмі дизпаливо продаватимуть по 55 гривень. Обласна інфекційна лікарня змогла домовитися з постачальником про продаж палива трохи дешевше за 55 гривень за літр”, – навели дані для порівняння антикорупціонери.
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Ви читали новину: «Харківські комунальники переплатять майже мільйон гривень за пальне»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 12:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Такі висновки на підставі аналізу даних про закупівлю та ціни на паливо з відкритих джерел зробили в Харківському антикорупційному центрі".