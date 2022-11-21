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Харківські комунальники переплатять майже мільйон гривень за пальне

Економіка 12:17   21.11.2022
Оксана Горун
Харківські комунальники переплатять майже мільйон гривень за пальне Колаж: ХАЦ

Такі висновки на підставі аналізу даних про закупівлю та ціни на пальне з відкритих джерел зробили в Харківському антикорупційному центрі.

Відразу декілька комунальних підприємств у Харкові уклали угоди на постачання палива на загальну суму понад 10 мільйонів без проведення торгів з одним й тим самим постачальником. Мова йде про ТОВ “Торговий дім “Сан ойл”, який продає паливо за вищою ціною, ніж решті закупельників. Переплата може скласти понад мільйон гривень“, – повідомили антикорупціонери.

Про це свідчать дані на сайті “Прозоро”. Договори на постачання палива з цим постачальником, за інформацією ХАЦ, уклали КСП “Харківміськліфт”, КП “Харківжитлобуд”, КП “Центр поводження з тваринами”, КП “Муніципальна компанія поводження з відходами”. Також про намір укласти угоду з ТОВ “Торговий дім “Сан ойл” заявили у СКП “Харківзеленбуд” та КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство”.

При цьому в ХАЦ стверджують, що розцінки на пальне для харківських підприємств відрізняються від тих, які цей постачальник пропонує іншим покупцям. Наприклад, за дизпальне комунальні підприємства Харкова заплатять по 58 грн/літр.

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    • “У Лозовій дизпаливо ТОВ “Торговий дім “Сан ойл” для потреб рятувальників постачатиме по 52 гривні. В Ізюмі дизпаливо продаватимуть по 55 гривень. Обласна інфекційна лікарня змогла домовитися з постачальником про продаж палива трохи дешевше за 55 гривень за літр”, – навели дані для порівняння антикорупціонери.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Харківські комунальники переплатять майже мільйон гривень за пальне»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 12:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Такі висновки на підставі аналізу даних про закупівлю та ціни на паливо з відкритих джерел зробили в Харківському антикорупційному центрі".