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Бросил гранату в дом соседа. Полиция возбудила дело против жителя Харьковщины

Общество 13:48   22.11.2022
Оксана Якушко
Бросил гранату в дом соседа. Полиция возбудила дело против жителя Харьковщины

Полиция Харьковской области сообщила злоумышленнику о подозрении в совершении хулиганства.

В Изюмском районе между 41-летним мужчиной и его знакомым возник конфликт. После чего злоумышленник взял ранее спрятанную гранату и бросил в сторону дома, где находился сосед.

В результате происшествия пострадавших нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 13:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области сообщила злоумышленнику о подозрении в совершении хулиганства.".