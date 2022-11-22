Бросил гранату в дом соседа. Полиция возбудила дело против жителя Харьковщины

Полиция Харьковской области сообщила злоумышленнику о подозрении в совершении хулиганства.

В Изюмском районе между 41-летним мужчиной и его знакомым возник конфликт. После чего злоумышленник взял ранее спрятанную гранату и бросил в сторону дома, где находился сосед.

В результате происшествия пострадавших нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.