Бросил гранату в дом соседа. Полиция возбудила дело против жителя Харьковщины
Полиция Харьковской области сообщила злоумышленнику о подозрении в совершении хулиганства.
В Изюмском районе между 41-летним мужчиной и его знакомым возник конфликт. После чего злоумышленник взял ранее спрятанную гранату и бросил в сторону дома, где находился сосед.
В результате происшествия пострадавших нет.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 13:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области сообщила злоумышленнику о подозрении в совершении хулиганства.".