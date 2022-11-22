Кинув гранату в хату сусіда. Поліція відкрила справу проти мешканця Харківщини

Поліція Харківської області повідомила зловмиснику про підозру у скоєнні хуліганства.

В Ізюмському районі між 41-річним чоловіком та його знайомим виник конфлікт. Після чого зловмисник взяв раніше сховану гранату та кинув у бік будинку, де перебував сусід.

В результаті події постраждалих немає.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.