Поселок на Харьковщине — без отопления: в ХОВА рассказали, когда дадут тепло

В поселке Слобожанское Харьковской области, где отопительный сезон еще не начался из-за повреждений на Змиевской ТЕС вследствие вражеских обстрелов, планируют дать тепло в течение недели.

«Восстановлением отопления занимаются сейчас специалисты. Ожидается, что тепло дадут в течение недели. Эвакуация населения не запланирована», — сообщили журналистам в пресс-службе ХОВА.

Как писало издание KHARKIV Today, из-за повреждения теплового оборудования Змиевской ТЭС в результате обстрелов и задолженности за газ компании «Укрэнерго» ТЭС не предоставляет услуги по теплоснабжению жителям поселка Слобожанское и не генерирует электричество. Без тепла остаются около 15 тысяч человек.