Поселок на Харьковщине — без отопления: в ХОВА рассказали, когда дадут тепло
В поселке Слобожанское Харьковской области, где отопительный сезон еще не начался из-за повреждений на Змиевской ТЕС вследствие вражеских обстрелов, планируют дать тепло в течение недели.
«Восстановлением отопления занимаются сейчас специалисты. Ожидается, что тепло дадут в течение недели. Эвакуация населения не запланирована», — сообщили журналистам в пресс-службе ХОВА.
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Как писало издание KHARKIV Today, из-за повреждения теплового оборудования Змиевской ТЭС в результате обстрелов и задолженности за газ компании «Укрэнерго» ТЭС не предоставляет услуги по теплоснабжению жителям поселка Слобожанское и не генерирует электричество. Без тепла остаются около 15 тысяч человек.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 18:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Слобожанское Харьковской области, где отопительный сезон еще не начался из-за повреждений на Змиевской ТЕС вследствие вражеских обстрелов, планируют дать тепло в течение недели.".