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Поселок на Харьковщине — без отопления: в ХОВА рассказали, когда дадут тепло

Общество 18:02   22.11.2022
Елена Нагорная
Поселок на Харьковщине — без отопления: в ХОВА рассказали, когда дадут тепло

В поселке Слобожанское Харьковской области, где отопительный сезон еще не начался из-за повреждений на Змиевской ТЕС вследствие вражеских обстрелов, планируют дать тепло в течение недели.

«Восстановлением отопления занимаются сейчас специалисты. Ожидается, что тепло дадут в течение недели. Эвакуация населения не запланирована», — сообщили журналистам в пресс-службе ХОВА.

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Как писало издание KHARKIV Today, из-за повреждения теплового оборудования Змиевской ТЭС в результате обстрелов и задолженности за газ компании «Укрэнерго» ТЭС не предоставляет услуги по теплоснабжению жителям поселка Слобожанское и не генерирует электричество. Без тепла остаются около 15 тысяч человек.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Слобожанское Харьковской области, где отопительный сезон еще не начался из-за повреждений на Змиевской ТЕС вследствие вражеских обстрелов, планируют дать тепло в течение недели.".