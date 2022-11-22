Селище на Харківщині – без опалення: у ХОВА розповіли, коли дадуть тепло
У селищі Слобожанське Харківської області, де опалювальний сезон ще не розпочався через пошкодження на Зміївській ТЕС через ворожі обстріли, планують дати тепло протягом тижня.
“Відновленням опалення займаються зараз фахівці. Очікується, що тепло дадуть протягом тижня. Евакуація населення не запланована”, – повідомили журналістам у пресслужбі ХОВА.
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Як писало видання KHARKIV Today, через пошкодження теплового обладнання Зміївської ТЕС внаслідок обстрілів та заборгованість за газ компанії “Укренерго” ТЕС не надає послуги з теплопостачання мешканцям селища Слобожанське та не генерує електрику. Без тепла залишаються близько 15 тисяч людей.
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Ви читали новину: «Селище на Харківщині – без опалення: у ХОВА розповіли, коли дадуть тепло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 18:02;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Слобожанське Харківської області, де опалювальний сезон ще не розпочався через пошкодження на Зміївській ТЕС через ворожі обстріли, планують дати тепло протягом тижня.".