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С отоплением — 70% харьковчан — Терехов о ситуации с теплом, водой и светом

Общество 17:45   25.11.2022
Елена Нагорная
С отоплением — 70% харьковчан — Терехов о ситуации с теплом, водой и светом

В Харькове по состоянию на вечер 25 ноября отапливаются 70% жилых домов.

Об этом мэр Игорь Терехов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Практически весь город сейчас с водоснабжением, есть электроэнергия. Есть определенные трудности с балансом электроэнергии, поэтому предложено Харьковоблэнерго частичное отключение по графику. Так называемое веерное отключение. Что касается теплоснабжения, сейчас такая работа проводится. Мы работаем круглосуточно. Для того, чтобы город Харьков был полностью с теплом. В настоящее время 70% домов города Харькова уже с теплом. Будем работать всю ночь и завтрашний день, чтобы в домах харьковчан было тепло», — сообщил городской голова.

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Терехов также отметил, что с начала отопительного сезона коммунальщикам пришлось уже четыре раза полностью перезапускать систему отопления.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 17:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове по состоянию на вечер 25 ноября отапливаются 70% жилых домов.".