З опаленням – 70% харків’ян – Терехов про ситуацію з теплом, водою і світлом

У Харкові станом на вечір 25 листопада опалюються 70% житлових будинків.

Про це мер Ігор Терехов розповів у етері національного телемарафону.

“Практично все місто зараз з водопостачанням, є електроенергія. Є певні труднощі з балансом електроенергії, тому запропоновано Харківобленерго часткове відключення по графіку. Так зване віялове відключення. Що стосується теплопостачання, зараз така робота проводиться. Ми працюємо цілодобово. Для того, щоб місто Харків було повністю з теплом. На теперішній час 70% помешкань міста Харкова вже з теплом. Будемо працювати всю ніч і завтрашній день, щоб в оселях харків’ян було тепло”, – повідомив міський голова.

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Терехов також зазначив, що з початку опалювального сезону комунальникам довелося вже чотири рази повністю перезапускати систему опалення.