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Машину доставали из реки лебедкой: в ГСЧС сообщили о смертельном ДТП в Изюме

Происшествия 09:01   28.11.2022
Оксана Горун
Машину доставали из реки лебедкой: в ГСЧС сообщили о смертельном ДТП в Изюме Фото: ГУ НП в Харьковской области

Автомобиль с тремя людьми слетел с моста в реку в Изюме. Водитель и пассажиры погибли.

ЧП случилось около 14:30 27 ноября на новой временной переправе через Северский Донец в Изюме. Временный мост только недавно смонтировали. По информации спасателей, водитель ВАЗ 2101 не справился с управлением и слетел в реку.

«Он и еще два пассажира погибли. На место происшествия были вызваны спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части, которые с помощью лебедки на аварийно-спасательном автомобиле извлекли автомобиль с телами погибших из воды», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

 

В полиции ранее сообщали, что устанавливают личности погибших, а также — обстоятельства ДТП.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 09:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль с тремя людьми слетел с моста в реку в Изюме. Водитель и пассажиры погибли".