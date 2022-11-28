Машину доставали из реки лебедкой: в ГСЧС сообщили о смертельном ДТП в Изюме
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Автомобиль с тремя людьми слетел с моста в реку в Изюме. Водитель и пассажиры погибли.
ЧП случилось около 14:30 27 ноября на новой временной переправе через Северский Донец в Изюме. Временный мост только недавно смонтировали. По информации спасателей, водитель ВАЗ 2101 не справился с управлением и слетел в реку.
«Он и еще два пассажира погибли. На место происшествия были вызваны спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части, которые с помощью лебедки на аварийно-спасательном автомобиле извлекли автомобиль с телами погибших из воды», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В полиции ранее сообщали, что устанавливают личности погибших, а также — обстоятельства ДТП.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль с тремя людьми слетел с моста в реку в Изюме. Водитель и пассажиры погибли".