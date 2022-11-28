Машину доставали из реки лебедкой: в ГСЧС сообщили о смертельном ДТП в Изюме

Автомобиль с тремя людьми слетел с моста в реку в Изюме. Водитель и пассажиры погибли.

ЧП случилось около 14:30 27 ноября на новой временной переправе через Северский Донец в Изюме. Временный мост только недавно смонтировали. По информации спасателей, водитель ВАЗ 2101 не справился с управлением и слетел в реку.

«Он и еще два пассажира погибли. На место происшествия были вызваны спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части, которые с помощью лебедки на аварийно-спасательном автомобиле извлекли автомобиль с телами погибших из воды», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В полиции ранее сообщали, что устанавливают личности погибших, а также — обстоятельства ДТП.