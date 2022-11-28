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Машину діставали з річки лебідкою: ДСНС повідомила про смертельну ДТП в Ізюмі

Події 09:01   28.11.2022
Оксана Горун
Машину діставали з річки лебідкою: ДСНС повідомила про смертельну ДТП в Ізюмі Фото: ГУ НП у Харківській області

Автомобіль з трьома людьми злетів з мосту в річку в Ізюмі. Водій та пасажири загинули.

НП сталася близько 14:30 27 листопада на новій тимчасовій переправі через Сіверський Донець в Ізюмі. Тимчасовий міст лише нещодавно змонтували. За інформацією рятувальників, водій ВАЗ 2101 не впорався з керуванням та злетів у річку.

“Він і ще двоє пасажирів загинули. На місце події були викликані рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою лебідки на аварійно-рятувальному автомобілі витягли автомобіль із тілами загиблих із води”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

 

У поліції раніше повідомляли, що встановлюють особи загиблих, а також – обставини ДТП.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 09:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль з трьома людьми злетів з мосту в річку в Ізюмі. Водій та пасажири загинули".