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Одного из погибших в слетевшей в реку машине в Изюме идентифицировали

Происшествия 12:22   28.11.2022
Оксана Горун
Одного из погибших в слетевшей в реку машине в Изюме идентифицировали Фото: ГУ НП в Харьковской области

Двое погибших мужчины, еще одна — женщина, сообщили в прокуратуре. Ранее в информации о погибших в ДТП в Изюме сообщали только о мужчинах.

«В настоящее время установлена ​​личность одного из пострадавших — это 41-летний мужчина. Еще двое погибших — женщина и мужчина на вид 40-45 лет, их личности устанавливаются», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В прокуратуре напомнили обстоятельства трагедии: 27 ноября водитель автомобиля ВАЗ-2102 не справился с управлением и съехал с моста в реку Северский Донец. И сам водитель, и оба пассажира погибли на месте.

Это произошло на новом временном переезде через реку, который только недавно смонтировали вместо уничтоженного в ходе боевых действий моста.

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    • По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшему гибель троих человек, начали досудебное расследование.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 12:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое погибших мужчины, еще одна — женщина, сообщили в прокуратуре. Ранее в информации о погибших в ДТП в Изюме сообщали только о мужчинах".