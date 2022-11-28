Одного из погибших в слетевшей в реку машине в Изюме идентифицировали
Двое погибших мужчины, еще одна — женщина, сообщили в прокуратуре. Ранее в информации о погибших в ДТП в Изюме сообщали только о мужчинах.
«В настоящее время установлена личность одного из пострадавших — это 41-летний мужчина. Еще двое погибших — женщина и мужчина на вид 40-45 лет, их личности устанавливаются», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
В прокуратуре напомнили обстоятельства трагедии: 27 ноября водитель автомобиля ВАЗ-2102 не справился с управлением и съехал с моста в реку Северский Донец. И сам водитель, и оба пассажира погибли на месте.
Это произошло на новом временном переезде через реку, который только недавно смонтировали вместо уничтоженного в ходе боевых действий моста.
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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшему гибель троих человек, начали досудебное расследование.
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 12:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое погибших мужчины, еще одна — женщина, сообщили в прокуратуре. Ранее в информации о погибших в ДТП в Изюме сообщали только о мужчинах".