Одного из погибших в слетевшей в реку машине в Изюме идентифицировали

Двое погибших мужчины, еще одна — женщина, сообщили в прокуратуре. Ранее в информации о погибших в ДТП в Изюме сообщали только о мужчинах.

«В настоящее время установлена ​​личность одного из пострадавших — это 41-летний мужчина. Еще двое погибших — женщина и мужчина на вид 40-45 лет, их личности устанавливаются», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В прокуратуре напомнили обстоятельства трагедии: 27 ноября водитель автомобиля ВАЗ-2102 не справился с управлением и съехал с моста в реку Северский Донец. И сам водитель, и оба пассажира погибли на месте.

Это произошло на новом временном переезде через реку, который только недавно смонтировали вместо уничтоженного в ходе боевых действий моста.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшему гибель троих человек, начали досудебное расследование.