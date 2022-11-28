Одного із загиблих у машині, що злетіла в річку в Ізюмі, ідентифікували
Двоє загиблих – чоловіки, ще одна – жінка, повідомили в прокуратурі. Раніше в інформації про загиблих у ДТП в Ізюмі повідомляли лише про чоловіків.
“Наразі встановлено особу одного із потерпілих — це 41-річний чоловік. Ще двоє загиблих — жінка та чоловік на вигляд 40-45 років, їх особи встановлюються”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
У прокуратурі нагадали обставини трагедії: 27 листопада водій автомобіля ВАЗ-2102 не впорався з керуванням та з’їхав з моста в річку Сіверський Донець. І сам водій, і обидва пасажири загинули на місці.
Це сталося на новому тимчасовому переїзді через річку, який тільки нещодавно змонтували замість знищеного під час бойових дій мосту.
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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинив загибель трьох людей, розпочали досудове розслідування.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 12:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє загиблих – чоловіки, ще одна – жінка, повідомили в прокуратурі. Раніше в інформації про загиблих у ДТП в Ізюмі повідомляли лише про чоловіків".