Live
  • Понеділок 28.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.96
    • 🟢

Одного із загиблих у машині, що злетіла в річку в Ізюмі, ідентифікували

Події 12:22   28.11.2022
Оксана Горун
Одного із загиблих у машині, що злетіла в річку в Ізюмі, ідентифікували Фото: ГУ НП у Харківській області

Двоє загиблих – чоловіки, ще одна – жінка, повідомили в прокуратурі. Раніше в інформації про загиблих у ДТП в Ізюмі повідомляли лише про чоловіків.

“Наразі встановлено особу одного із потерпілих — це 41-річний чоловік. Ще двоє загиблих — жінка та чоловік на вигляд 40-45 років, їх особи встановлюються”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У прокуратурі нагадали обставини трагедії: 27 листопада водій автомобіля ВАЗ-2102 не впорався з керуванням та з’їхав з моста в річку Сіверський Донець. І сам водій, і обидва пасажири загинули на місці.

Це сталося на новому тимчасовому переїзді через річку, який тільки нещодавно змонтували замість знищеного під час бойових дій мосту.

  • Читайте також: Зеленський нагородив лікаря з Ізюма, який 4,5 місяця війни прожив у лікарні

    • За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинив загибель трьох людей, розпочали досудове розслідування.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    10:48
    Прокуратура вимагає повернути землю в центрі Харкова, виділену міськрадою
    09:01
    Машину діставали з річки лебідкою: ДСНС повідомила про смертельну ДТП в Ізюмі
    20:48
    Машина впала з мосту в річку: на Харківщині троє людей загинули в ДТП (фото)
    17:18
    Загинув водій: поліція шукає свідків ДТП під Харковом
    08:18
    На харківській окружній сталася смертельна ДТП

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Одного із загиблих у машині, що злетіла в річку в Ізюмі, ідентифікували»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 12:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє загиблих – чоловіки, ще одна – жінка, повідомили в прокуратурі. Раніше в інформації про загиблих у ДТП в Ізюмі повідомляли лише про чоловіків".