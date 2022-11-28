Одного із загиблих у машині, що злетіла в річку в Ізюмі, ідентифікували

Двоє загиблих – чоловіки, ще одна – жінка, повідомили в прокуратурі. Раніше в інформації про загиблих у ДТП в Ізюмі повідомляли лише про чоловіків.

“Наразі встановлено особу одного із потерпілих — це 41-річний чоловік. Ще двоє загиблих — жінка та чоловік на вигляд 40-45 років, їх особи встановлюються”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У прокуратурі нагадали обставини трагедії: 27 листопада водій автомобіля ВАЗ-2102 не впорався з керуванням та з’їхав з моста в річку Сіверський Донець. І сам водій, і обидва пасажири загинули на місці.

Це сталося на новому тимчасовому переїзді через річку, який тільки нещодавно змонтували замість знищеного під час бойових дій мосту.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинив загибель трьох людей, розпочали досудове розслідування.