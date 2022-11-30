Агитировал в кафе поддерживать Путина: под Харьковом разоблачили коллаборанта

45-летнему жителю поселка Хорошево Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Местный житель, находясь в кафе, решил выразить свою «позицию» — начал агитировать гостей заведения поддерживать действия главы РФ и страны-агрессора, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Коллаборант высказался, что «Российская Федерация должна распространить свой суверенитет на всю территорию Украины».