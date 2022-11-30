Агитировал в кафе поддерживать Путина: под Харьковом разоблачили коллаборанта
45-летнему жителю поселка Хорошево Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
Местный житель, находясь в кафе, решил выразить свою «позицию» — начал агитировать гостей заведения поддерживать действия главы РФ и страны-агрессора, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Коллаборант высказался, что «Российская Федерация должна распространить свой суверенитет на всю территорию Украины».
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 18:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45-летнему жителю поселка Хорошево Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).".