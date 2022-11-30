Агітував у кафе підтримувати Путіна: під Харковом викрили колаборанта
45-річному мешканцю селища Хорошеве Харківської області правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Місцевий мешканець, перебуваючи у кафе, вирішив висловити свою “позицію” – почав агітувати гостей закладу підтримувати дії глави РФ та країни-агресорки, повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
Колаборант висловився, що “Російська Федерація має поширити свій суверенітет на всю територію України”.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 18:06;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річному мешканцю селища Хорошеве Харківської області правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).".