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Агітував у кафе підтримувати Путіна: під Харковом викрили колаборанта

Події 18:06   30.11.2022
Елена Нагорная
Агітував у кафе підтримувати Путіна: під Харковом викрили колаборанта

45-річному мешканцю селища Хорошеве Харківської області правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Місцевий мешканець, перебуваючи у кафе, вирішив висловити свою “позицію” – почав агітувати гостей закладу підтримувати дії глави РФ та країни-агресорки, повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Колаборант висловився, що “Російська Федерація має поширити свій суверенітет на всю територію України”.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 18:06;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річному мешканцю селища Хорошеве Харківської області правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).".