Агітував у кафе підтримувати Путіна: під Харковом викрили колаборанта

45-річному мешканцю селища Хорошеве Харківської області правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Місцевий мешканець, перебуваючи у кафе, вирішив висловити свою “позицію” – почав агітувати гостей закладу підтримувати дії глави РФ та країни-агресорки, повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Колаборант висловився, що “Російська Федерація має поширити свій суверенітет на всю територію України”.