Харьковчан предупредили об опасности свечей (инфографика)

В ГСЧС Харьковщины отметили, что использование свечей для обогрева помещения или разогрева пищи запрещено.

«Из-за стабилизационного отключения света свечи сейчас очень популярны среди украинцев как альтернативный источник освещения. Однако, если обращаться с ними неправильно, они могут стать причиной пожара. Ведь в первую очередь это открытый источник огня», — напомнили спасатели.

Главные правила, которые позволят освещать дом безопасно, такие:

🕯 выбрать прочную основу, чтобы свеча не могла перевернуться (лучше всего — приобрести невысокие, стойкие металлические подсвечники);

🕯 перед самым зажжением свечи обрезать фитиль до длины 0,5 см;

🕯 гасить и выбрасывать свечу, когда остается 2 см парафина/воска;

🕯 держать открытый огонь как можно дальше от предметов, которые могут загореться, например, штор или книг;

🕯 не оставлять горящую свечу без присмотра и не ложиться спать, не погасив свечи;

🕯 держать в недоступности для детей и животных;

🕯 между несколькими свечами расстояние должно быть не менее 10 см, иначе температура становится неконтролируемой и может возникнуть пожар.

Отметим, что на Харьковщине участились пожары из-за попыток обогреться — как электричеством, так и с помощью печного отопления.