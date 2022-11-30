Харьковчан предупредили об опасности свечей (инфографика)
В ГСЧС Харьковщины отметили, что использование свечей для обогрева помещения или разогрева пищи запрещено.
«Из-за стабилизационного отключения света свечи сейчас очень популярны среди украинцев как альтернативный источник освещения. Однако, если обращаться с ними неправильно, они могут стать причиной пожара. Ведь в первую очередь это открытый источник огня», — напомнили спасатели.
Главные правила, которые позволят освещать дом безопасно, такие:
🕯 выбрать прочную основу, чтобы свеча не могла перевернуться (лучше всего — приобрести невысокие, стойкие металлические подсвечники);
🕯 перед самым зажжением свечи обрезать фитиль до длины 0,5 см;
🕯 гасить и выбрасывать свечу, когда остается 2 см парафина/воска;
🕯 держать открытый огонь как можно дальше от предметов, которые могут загореться, например, штор или книг;
🕯 не оставлять горящую свечу без присмотра и не ложиться спать, не погасив свечи;
🕯 держать в недоступности для детей и животных;
🕯 между несколькими свечами расстояние должно быть не менее 10 см, иначе температура становится неконтролируемой и может возникнуть пожар.
Отметим, что на Харьковщине участились пожары из-за попыток обогреться — как электричеством, так и с помощью печного отопления.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 12:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС Харьковщины отметили, что использование свечей для обогрева помещения или разогрева пищи запрещено".