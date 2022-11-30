Харків’ян попередили про небезпеку свічок (інфографіка)
У ДСНС Харківщини зазначили, що використання свічок для обігріву приміщення чи розігріву їжі заборонено.
“Через стабілізаційне відключення світла свічки зараз дуже популярні серед українців як альтернативне джерело освітлення. Однак, якщо поводитися з ними неправильно, вони можуть стати причиною пожежі. Адже насамперед це відкрите джерело вогню”, – нагадали рятувальники.
Головні правила, які дозволять освітлювати будинок безпечно, такі:
🕯 вибрати міцну основу, щоб свічка не могла перевернутися (найкраще – придбати невисокі, стійкі металеві свічники);
🕯 перед самим запаленням свічки обрізати гніт до довжини 0,5 см;
🕯 гасити і викидати свічку, коли залишається 2 см парафіну/воску;
🕯 тримати відкритий вогонь якнайдалі від предметів, які можуть спалахнути, наприклад, штор або книг;
🕯 не залишати свічку, що горить, без нагляду та не лягати спати, не погасивши свічки;
🕯 тримати свічки в недоступності для дітей та тварин;
🕯 між кількома свічками відстань має бути не менше 10 см, інакше температура стає неконтрольованою і може виникнути пожежа.
Зазначимо, що на Харківщині почастішали пожежі через спроби обігрітися – як електрикою, так і за допомогою пічного опалення.
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Ви читали новину: «Харків’ян попередили про небезпеку свічок (інфографіка)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 12:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС Харківщини зазначили, що використання свічок для обігріву приміщення чи розігріву їжі заборонено".